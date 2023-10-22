По разные стороны баррикад: митинги в поддержку Израиля и Палестины захлестнули Европу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Telmo Pinto; 5-tv.ru

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На улицы выходят сотни человек. Страны Евросоюза в это время экстренно повышают уровень террористической угрозы.

«Шеф, все пропало!» — если бы европейцы смотрели популярную комедию «Бриллиантовая рука», то они могли бы процитировать советскую классику. Лидеры ЕС приезжали в Вашингтон сверить часы, а проще говоря понять — что делать. Из любопытного выяснилось, почему Урсула фон дер Ляйен так боготворит Америку. У нее там живут двое детей. И уже дали потомство.

Есть знаменитый миф про «похищение Европы». Еще древнегреческий. Мол, Зевс, прельщенный красотой финикийской царевны Европы, превратился в быка и увез ее на остров Крит. Аллегорически это означает перемещение «политического центра» с Ближнего Востока в Грецию. В Европу в широком смысле. И на тысячи лет мир стал европоцентричным. Здесь были метрополии, управлявшие колониальными империями. Но годы берут свое, после двух Мировых войн в XX веке Европа растеряла былой блеск и силу. Она недолго пометалась меж двух огней — капиталистической Америкой и коммунистическим СССР. Союз пал, старая Европа стала откровенно дрейфовать под крыло агрессивного белоголового орлана.

Когда на политической арене появился оправившийся от ран русский медведь и возродившийся китайский дракон, у героини появились мысли их приручить, или хотя бы с ними подружиться. Но кто ж ее отпустит? Цепь баз НАТО надежно приковывает Европу к новому похитителю, правда с годами становится очевидно, что это не гордый орлан, а то безумный слон, то капризный осел, в зависимости от доминирующей в США партии. Эти «звери» не похожи на благородного быка из древних мифов, а способны лишь на доминирование и унижение. Что мы и видим сейчас, когда сначала ей указали, что надо поддерживать Украину, а теперь объясняют, почему надо любить Израиль. Ругавшие «совок» за уравниловку и хождение строем, европейцы демонстрируют удивительное стадное чувство, устраивая паломничество то в Киев, то в Тель-Авив.

Сам Байден, Фон дер Ляейн и Шольц отметились и в Киеве, и в Тель-Авиве. Макрон собирается на Ближний Восток на следующей неделе. В британской команде произошла замена, и вместо сумасбродного Бориса Джонсона — на арене богатенький Риши Сунак. Но сути это не меняет. И там, и там западные лидеры однозначно поддержали одну из противоборствующих сторон. Ту, на которую указали в Вашингтоне. Но есть одно важное отличие.

И есть еще одно важное отличие — русских в Европе попытались запретить, а как ты запретишь арабов? Или шире — мусульман, поддерживающих единоверцев. Во Франции, Бельгии или Швеции их до десяти процентов населения. И они не молчат. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.