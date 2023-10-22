Страны Глобального Юга отвернулись от США из-за действий Израиля в Газе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Alexei Agaryshev

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Обострение палестино-израильского конфликта еще раз показало истинное лицо представителей Белого дома.

Восточные лидеры в оценках ситуации не стесняются — президент Турции прямо назвал действия Израиля началом геноцида палестинцев и призвал прекратить атаки. Другие соседи Израиля реагируют более резко, на действия ЦАХАЛ и на ту поддержку, которую ему безоговорочно оказывают США.

Слыханное ли дело, но Госсекретаря Блинкена саудовский принц продержал в приемной несколько часов. Аудиенция была назначена на вечер, а состоялась только утром, пишет The Washington Post. А президент Египта принимал Блинкена на расстоянии, которое по нормам восточного этикета была бы неприемлема в другое время. Чего далеко ходить — визит Байдена на Ближний Восток был скомкан. Король Иордании заявил, что сейчас не время для разговоров — после удара по больнице в Газе.

Из-за позиции США от Америки отворачиваются страны Глобального Юга, которым очевидны двойные стандарты и лицемерие западных политиков, разоткровенничался в интервью Financial Times один из дипломатов.

Причем, «отворачиваются» — это не только фигура речи. Во время выступления представителя США в Совете ООН по правам человека на этой неделе участники конференции демонстративно встали спиной к вещавшей в то время с трубины американке.

На этом фоне любопытно то обоснование, которое Израиль и Вашингтон с союзниками подводят под свое поведение. Ведь нельзя укорять РФ за единичные случаи гибели мирных граждан на Украине и не замечать сотни жертв, в том числе детей в Газе? Оказывается, что можно. Потому что в секторе Газа живут «не совсем люди». Это варвары. И русские — тоже варвары. Провокационная статья появилась в журнале The Atlantic. Оказывается, что все войны США, по мнению автора, войны с варварами.

И ладно бы это было отдельное выступление политолога еврейского происхождения. Но нет, те же тезисы продвигает и Байден, пусть и в более мягкой форме. В четверг он выступил с обращением к нации. В своей речи он, как и в статье, связал логику необходимой помощи Израилю и Украине защитой демократии от варварства и тирании. Подчеркнув, конечно же, особый статус американской нации.

«Американское лидерство — это то, что объединяет мир. Американские альянсы — это то, что обеспечивает нам, Америке, безопасность. Американские ценности — это то, что делает нас партнером, с которым хотят работать другие страны. Ставить все это под угрозу, если мы уйдем из Украины, если мы отвернемся от Израиля, это того не стоит», — сказал Байден.

Хотя, может, все гораздо прозаичнее — у Байдена выборы в следующем году. И как раз маленькая победоносная война — это то, что улучшит невысокие рейтинги 80-тилетнего политика. Но самое важное, что в политической элите Израиля ему есть на кого опереться, экс-министр обороны Бени Ганц готов воевать сколько угодно, чтобы сделать Юг, то есть Палестину — стопроцентным раем. Подразумевая, что сейчас там ад. Вопрос, кем устроенный, не поднимается.

Настроения среди простых израильтян, надо сказать, сейчас благоволят таким намерениям и Ганца и Байдена. Страна пережила беспрецедентную террористическую атаку. Всю неделю шло опознание погибших и похороны. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.