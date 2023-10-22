Всего лишь распиаренный подарок США? Сможет ли ATACMS изменить положение ВСУ

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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На этой неделе было впервые зафиксировано применение этих американских ракет украинскими боевиками.

Ситуация в зоне СВО на постоянном личном контроле у президента РФ. В пятницу Владимир Путин посетил расположение штаба Вооруженных сил в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Были беседы и с другими представителями высшего руководства министерства обороны. После этого уже из рабочего кабинета в Кремле Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Обсуждалось внедрение современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства.

Отчет российского министерства обороны за неделю фиксирует резкую активизацию ВСУ практически на всех участках фронта. Есть ощущение, что киевские власти отчаянно пытаются доказать своим западным спонсорам, что они еще что-то могут предпринять. ВСУ пускают в ход все, что есть. Так, впервые зафиксировано применение американских ракет ATACMS. Как следует из маркировки на снарядах, а фото упавших под Бердянском ракет есть в распоряжении «Известий», они произведены еще в 96-м году. Снаряжены кассетными суббоеприпасами. И все это время лежали на американских складах, поскольку США не знали, где их применить. А тут нашли. Техническую сторону вопроса мы еще обсудим, но в двух словах их можно описать так — это еще один тип боеприпасов, которым стреляют из уже известных установок HIMARS.

Любопытно другое, как пишет издание Politico, Украина просила ATACMS давно, еще с весны. Но лишь в середине лета в Вашингтоне всерьез задумались об их передаче, когда контрнаступление ВСУ забуксовало, мягко говоря. Забавно, что параллельно глава США Джо Байден начал информационную кампанию в духе: «Мы уже победили, Россия уже проиграла». Периодически путаясь в показаниях и утверждая, что Россия проиграла в Ираке.

На нестыковку слов и дел обратил внимание на этой неделе президент России.

«Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть (США. — Прим. ред.) заберут назад ATACMS, все другое вооружение, (а Байден. — Прим. ред.) садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, ну о чем мы говорим тогда? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно», — отметил Владимир Путин.

При этом самый распиаренный американский подарок — танки Abrams — мы почему-то не видим ни на одном из театров военных действий. Не под Купянском, где, как жалуется Зеленский, российские войска наступают. Не под Авдеевкой, где опять же по словам ВСУ им грозит «котел». Но не рвутся Abrams в бой. Мы их, возможно, вообще не увидим. Белый дом явно не желает видеть, как его техника горит. Так у Abrams остается ореол «супер-оружия», лишь ореол. С ракетами в этом плане проще. В случае неудачного пуска можно сделать вид, что ничего и не было. А в случае удачного — можно похвастаться, и еще поклянчить помощи. У России есть силы и средства перехватывать ATACMS, как и любые другие ракеты. В этом убедилась корреспондент «Известий» Марина Кравцова. Все подробности — в ее репортаже.