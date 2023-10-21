В Госдуме допустили «дерусификацию» поисковой выдачи Google по просьбе Украины

Фото: www.globallookpress.com / Mohssen Assanimoghaddam

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Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к американской корпорации с очередной антироссийской инициативой.

Google может удовлетворить просьбу Украины по «дерусификации» поисковой выдачи и рекомендаций на YouTube. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи Антон Горелкин.

«Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь», — написал он в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что идея о «дерусификации» поисковой выдачи Google — это продолжение информационной политики, направленной на уничтожение на Украине русского языка. Однако, подчеркнул Горелкин, усилия киевского режима тщетны. Об этом свидетельствует то, что украинцы продолжают говорить по-русски.

Накануне первая леди Украины Елена Зеленская на встрече с представителями Google выдвинула ряд инициатив, в числе которых «дерусификация» результатов поисковых запросов и рекомендаций на YouTube.

Также супруга Зеленского попросила, чтобы Google Maps для всех пользователей отображал Крым, как территорию Украины. Кроме того, по мнению Зеленской, Google должен отсоединить Украину от географической привязки к СНГ.

Еще жена Зеленского пожелала, чтобы Google изменил автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей из Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт. Причем это должно касаться и тех украинцев, которые уехали за рубеж.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что YouTube анонсировал глобальные изменения, которые коснутся пользователей платформы во всем мире.