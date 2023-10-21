Бритни Спирс впервые объяснила, зачем обрила голову: «Смотрели свысока»

Фото: www.globallookpress.com / Kay Blake

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Певица продолжает обнародовать отрывки из своей книги воспоминаний, которую еще до выхода назвали скандальной.

Бритни Спирс призналась, что в 2007 году обрила себя наголо, находясь в нестабильном состоянии из-за преследований папарацци и постоянных скандалов. Об этом певица пишет в своих в своих неопубликованных, но уже нашумевших мемуарах «Женщина во мне», отрывки из которых печатает People.

По словам певицы, инцидент с бритьем произошел спонтанно, когда в салоне красоты она пришла в бешенство от долгого ожидания своего мастера и, будучи вне себя, схватила машинку и обрила голову.

«Бритье головы и агрессивные действия были моим способом дать отпор», — поясняет Спирс в мемуарах.

Певица призналась, что с тех пор как стала подростком, подвергалась критике, люди смотрели на нее свысока и говорили, что думают о ее теле. Это привело к тому, что она стала пытаться противостоять общественности.

Книга воспоминаний певицы выйдет только 24 октября, однако уже успела приобрести скандальную репутацию. В частности, Бритни на ее страницах рассказала об изменах Джастина Тимберлейка в период их романа, а также о том, что забеременела от него и была вынуждена сделать аборт.

Ранее 5-tv.ru показал, как Бритни Спирс устроила откровенные танцы на фоне елки.