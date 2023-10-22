Как понять, что ребенок тайно курит вейп: три признака

Запах фруктов в комнате ребенка может говорить о том, что он курит вейп

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Подростки начинают баловаться электронными сигаретами по различным причинам. Например, из любопытства. Или из-за друзей, чтобы оставаться «своими» в компании.

Ни для кого не секрет, что вейпы вредны для здоровья. Электронными сигаретами, к сожалению, начинают баловаться и подростки. Но как понять, что ребенок тайно курит вейп? Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин назвал три признака.

Запах

От одежды ребенка или в его комнате выраженно пахнет выпечкой, ягодами, фруктами и шоколадом. Именно с такими вкусами продается жидкость с химическими ароматизаторами для электронных сигарет.

Пятна на одежде

На одежде появляются жирные пятна, которые тоже имеют вышеупомянутый запах. Вероятно, это жидкость для вейпа.

Поведение

Подросток стал сонлив или же наоборот — чересчур суетлив и раздражителен. Также подросток может стать замкнутым или скрытным.

Поколение вейперов: как отучить подростка курить электронные сигареты

Врач-нарколог отметил, что баловство вейпами может привести к тому, что подростку станет интересно попробовать и другие способы курения, пишет KP.RU

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