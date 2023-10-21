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Спортсмен был игроком сборной и одним из победителей ЧМ 1966 года.

Легенда английского футбола и «Манчестер Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет после борьбы с деменцией, сообщает Daily Mail со ссылкой на сообщение семьи спортсмена. Футболист провел 758 матчей за свой клуб и 106 матчей за свою страну. Чарльтон мирно скончался в окружении своей семьи. У него остались жена леди Норма, две дочери — Сюзанна и Андреа — и внуки.

Одаренный футболист, родился в Эшингтоне, Нортумберленд, 11 октября 1937 года, широко известен как один из величайших футболистов и входил в состав сборной Англии, выигравшей чемпионат мира 1966 года.

«С большой печалью мы сообщаем новость о том, что сэр Бобби мирно скончался рано утром в субботу. Он был окружен своей семьей», — говорится в заявлении семьи сэра Бобби.

Его семья также выразила благодарность всем, кто внес свой вклад в его жизнь, а также многим людям, которые любили и поддерживали его.

«В настоящее время мы просим уважать частную жизнь семьи», — говорится в письме от родственников.

«Манчестер Юнайтед» заявил, что оплакивает «одного из величайших и самых любимых игроков в истории клуба».

Сэру Бобби Чарльтону поставили диагноз деменция в ноябре 2020 года, всего через четыре месяца после того, как его старший брат Джек Чарльтон — еще один ЧМ 1966 года — умер в возрасте 85 лет. Он был одним из пяти победителей сборной Англии 1966 года, которые страдали от изнурительных болезней.

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