Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова
Фото: Кадр из к/ф «Аты-баты, шли солдаты...», реж. Леонид Быков, 1976 г.
Деятель культуры играла на сцене «Театра на Покровке».
Советская и российская актриса театра и кино Нина Кирьякова ушла из жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Театра на Покровке».
«Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием», — говорится в сообщении.
В Театре также выразили слова соболезнования родным и близким актрисы.
«Много лет она была настоящим „домовым“ нашего Театра. Такой Нина Павловна останется в памяти друзей и коллег», — говорится в сообщении театра.
Известно, что артистка ушла из жизни 10 октября. Причина смерти не уточняется.
Наибольшую известность артистке принесли роли в советском кино: «Нам некогда ждать», «Аты-баты, шли солдаты…», а на склоне лет Нина Кирьякова играла в театре, изредка появляясь в эпизодах сериалов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему умер актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».