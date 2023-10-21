Коснется каждого: YouTube анонсировал глобальные изменения

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Roth, www.ulrich-roth.com

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Нововведение коснется пользователей платформы во всем мире независимо от того, просматривают они видео или создают.

Руководство YouTube анонсировало изменения видеохостинга в ближайшие недели, пообещав «добраться до всех пользователей». Отмечается, что пользователей ждет тридцать новых функций и обновлений дизайна в мобильной и веб-версиях, которые помогут получить больше от платформы как потребителям, так и создателям видеоконтента.

Улучшенное управление звуком

На мобильных устройствах будет по умолчанию включена функция «стабильная громкость», предназначенная для устранения резких скачков уровня звука и улучшения «общего качества просмотра и прослушивания».

Двукратное ускорение просмотра

Функция предусматривает просмотр видео в два раза быстрее при нажатии и долгом удержании в любом месте плеера. Добравшись до нужной части видео, нужно просто перестать удерживать. Функция будет доступна на сайте, планшетах и смартфонах.

Увеличенное превью

Для поиска нужного момента в ролике будет показываться увеличенная миниатюра предварительного просмотра. Если потребуется вернуться в исходное место видео, достаточно будет переместить палец туда, откуда был начат поиск, и поднять его при ощущении вибрации.

Блокировка от случайных нажатий

Функция «экран блокировки» позволит избежать прерывание просмотра видео из-за случайного касания на мобильных устройствах и планшетах.

Обновленный дизайн «Библиотеки»

Вкладка «Библиотека» и страница учетной записи объединяются в домашнюю страницу с названием «Вы» для более интуитивного поиска всех ваших материалов. В новой вкладке можно будет найти ранее просмотренные видео, плейлисты, загрузки, покупки, настройки и информацию о канале.

Поиск музыки по напеву

Функция, позволяющая распознать мелодию по напеву и найти наиболее подходящие под запрос композиции. Пока доступна на устройствах Android, в полном объеме будет запущена в ближайшие несколько недель.

Новая анимация кнопок лайка и подписки

Когда авторы будут просить зрителей поставить «лайк» или «подписаться», визуальная подсказка на этих кнопках будет отображаться синхронно с видео. Для загрузки новых видео добавлена анимация, обновляющая количество просмотров и лайков в режиме онлайн в течение первых 24 часов.

Вертикальное меню для телевизоров

На телевизорах Smart TV пользователи смогут найти описание, комментарии, кнопку подписки и другую информацию о просматриваемом видео в новом вертикальном меню. Функция будет доступна без остановки ролика при нажатии на название видео.

В руководстве YouTube отметили, что нововведения будут постепенно распространяться на пользователей по всему миру в течение ближайших недель. Там также подчеркнули, что все изменения сделаны на основе отзывов и пожеланий от зрителей и авторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что России стала обязательной для всех двухфакторная аутентификация на «Госуслугах».