В Израиле намерены заставить заплатить движение «Хезболла» за участие в войне с Палестиной

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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Израиль планирует решительно отвечать на вызовы.

Израиль настроен решительно ответить на решение ливанского движения «Хезболла» присоединиться к боевым действиям на Ближнем Востоке. Об этом заявили в МО страны.

«Движение „Хезболла“ решило участвовать в боевых действиях, и мы заставляем его платить за это высокую цену», — говорится в сообщении ведомства.

Министр обороны Йоав Галант добавил, что «Израиль будет действовать там, где это необходимо». Галант подчеркнул, что Израиль ждут большие испытания.

Выбран идеальный момент: кто срежиссировал войну на Ближнем Востоке

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

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