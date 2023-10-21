«Будет печальная картина»: Украине предсказали серьезные проблемы
Аналитик Кофман: 2024 год станет для Украины тяжелым из-за роста военной мощи РФ
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Американские военные обозреватели назвали долгосрочные перспективы киевского режима печальными. Почему они пришли к такому выводу?
Следующий год для Украины станет крайне сложным, и перспективы у киевского режима весьма печальные. Об этом заявили военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks.
Одной из основных проблем для Украины в 2004 году, по мнению экспертов, станет растущая мощность военно-промышленного комплекса России.
«Усилия России по мобилизации военного производства приносят ей плоды», — отметил Комфан в беседе с коллегой.
Обозреватель также подчеркнул, что в РФ заметна устойчивая тенденция наращивания выпуска боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.
Одновременно Райан Эванс указал на смену приоритетов для США, которые весь период специальной военной операции России на Украине являлись главными поставщиками вооружения и финансовых вливаний. Теперь же Запад переключил свое внимание на обострение арабо-израильского конфликта. Кроме того, представители Республиканской партии США потребовали у американских властей сосредоточиться на противостоянии с Китаем.
Таким образом, военные обозреватели считают, что «в долгосрочной перспективе Украину ждет печальная картина».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Польше новейшее оружие РФ назвали кошмаром для Украины.