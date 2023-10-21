Квартиру Лены Лениной во Франции захватили мигранты

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Иностранцев нельзя было выселить по закону, поэтому пришлось прибегнуть к хитрому плану.

Известная писательница и совладелица салонов красоты Лена Ленина оказалась заложницей неприятной ситуации. Знаменитость получила огромный счет за электричество в своей пустующей парижской квартире.

Желая разобраться с этим, она отправилась во Францию, но столкнулась с проблемой — ее ключ не подходил к двери. Соседи разъяснили ей, что в ее квартире поселились незаконные переселенцы, сквоттеры, которые захватывают нежилые помещения, сообщает "Экспресс-газета".

Двое мужчин-мигрантов проникли в квартиру Ленины и заменили замок на свой. Они отказывались добровольно уйти.

Обращение в полицию было бесполезным, так как в соответствии с местным законодательством, владелец недвижимости должен обратиться в правоохранительные органы в течение 48 часов после нелегального заселения. В противном случае, выселение незаконных жильцов возможно только через суд. Однако разбирательства в суде могут затянуться на месяцы или даже годы.

Знаменитость в подобной щекотливой ситуации обратилась к адвокату и тот придумал коварный и жесткий ход: юрист связался с мигрантами и выманил их из квартиры, предложив им более комфортные условия. Сквоттеры попались на удочку и перебрались в фешенебельные апартаменты, которые принадлежат влиятельному человеку. Тот, узнав о нежданных гостях, выдворил нелегальных жильцов, а Лена Ленина вернула недвижимость в свои руки.

Ранее 5-tv.ru писал, что на квартиру Зеленского в Крыму выстроилась очередь из покупателей.