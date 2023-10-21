«Лимитрофы пытаются заработать сахарок»: может ли НАТО закрыть Балтийское море для РФ

Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; Личный архив Алексея Мартынова; 5-tv.ru

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Поводом для этого может стать повреждение трубопровода между Эстонией и Финляндией, в котором подозревают Москву.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал закрыть Балтийское море для прохода российских судов, если «вскроется правда» о причастности РФ к повреждению газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. По мнению политолога, международного эксперта, директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, подобные призывы — не более, чем попытка Прибалтики заслужить поощрение Запада. Об этом специалист рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Заработать на «сахарок»

По словам политолога, вопрос о том, чтобы Балтийское море сделать внутренним для стран НАТО, Западом поднимался уже давно, и о намерениях было известно задолго до специальной военной операции России на Украине.

«А сегодня в свойственной им манере вот эти „прибалтийские болонки“, эти лимитрофы прибалтийские, выпрыгивая из собственных штанов и ботинок, ловят вот эти „тренды“ в условном Брюсселе и пытаются заработать себе еще сахарок, понимаете: пытаются быть еще более радикальными, чем самые радикалы внутри НАТО», — подчеркивает эксперт.

Алексей Мартынов отмечает, что ничего нового в поведении прибалтийских лимитрофов (название государств, образовавшихся после Октябрьской революции на окраине бывшей Российской империи - Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия) нет. Власти этих стран вели себя так и раньше, особенно, в последние годы, когда фокус внимания сместился на другие государства, в том числе, на Украину. Что сказалось и на финансировании Прибалтики, разумеется, не с лучшей стороны. А нападками на Россию Латвия пытается продемонстрировать свою «полезность».

Балтийское море могут закрыть для российских судов

Желание и реальность

Что касается высказанных намерений, по мнению Мартынова, закрыть Балтийское море от прохода российских судов просто невозможно.

«Единственный способ — это прямая война, на которую, конечно, они не пойдут», — убежден политолог.

При этом международный эксперт отмечает, что сам повод для закрытия Балтики настолько ничтожен и даже смешон, что говорить о его серьезности не приходится. Ведь то, что в Латвии назвали газопроводом, на деле является обычной трубой, каких полно в любом российском райцентре или на территории бывшего СССР. И труба эта не имеет никакой стратегической важности, в отличие от магистрального газопровода «Северный поток-2», который обеспечивал, в том числе, экономический потенциал Германии.

Прежде чем обвинять в чем-то Россию, Мартынов посоветовал «зарубежным партнерам» найти тех, кто причастен к диверсии на по-настоящему стратегически важном трубопроводе, после которой экономика Германии «лежит на боку».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле отреагировали на сообщения Латвии о закрытии для РФ Балтийского моря.