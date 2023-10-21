Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Пара прошла долгий путь от ненависти до любви.

Основатель группы Т9 и автор популярного хита «Вдох-Выдох» Владимир Солдатов сделал предложение своей избраннице спустя 13 лет отношений. Сейчас в паре царит идиллия, однако было время, когда они буквально ненавидели друг друга. Об этом передает издание StarHit.ru.

Первое впечатление

Владимир Солдатов познакомился со своей будущей супругой Дарьей в 2010-м в Санкт-Петербурге, когда оба они находились в серьезных отношениях с другими.

«Важный какой!» — обронила единственную фразу девушка, оглядев молодого человека с ног до головы.

Примечательно, что именно это такое прозвище было у исполнителя со времен жизни в университетском общежитии.

Дарья испытывала к Владимиру полную антипатию и не скрывала этого, но изредка они все-таки пересекались: ее парень на тот момент активно участвовал в жизни группы Т9 в качестве концертного менеджера.

Московский период

Спустя некоторое время Солдатов получил предложение стать участником группы «Банд’Эрос» и переехал в Москву. Российская столица музыканту не понравилась. По словам Дарьи, он считал ее «коммерчески настроенной», сильно отличающейся от душевного Петербурга.

"Эти беседы запали мне в душу, и я искренне захотела поддержать человека, который чувствовал себя здесь одиноким», — рассказывает девушка.

Так как в Москве, кроме Дарьи и ее молодого человека, у Солдатова больше никого не было, общение стало более близким, и ненависть, появившаяся первоначально, между ними сошла на нет. А один из случайных откровенных разговоров и вовсе дал понять, что они с Владимиром похожи намного больше, чем кажется.

К тому моменту личные отношения обоих с другими партнерами зашли в тупик, однако исполнитель все еще не мог воспринимать Дарью как потенциальный объект для ухаживаний, ведь она являлась девушкой его друга.

Расставила точки над «i» сама девушка. Поддавшись порыву, она написала Владимиру письмо, правда, не о своих чувствах, а о музыке, но этого оказалось достаточно. Молодые люди, наконец, поняли, что являются родственными душами и не могут находиться далеко друг от друга.

Испытания отношений

Однако спустя некоторое время Владимир и Дарья все же приняли решение расстаться, чтобы все силы вложить в творческое развитие. Девушка уехала на Бали, где полтора года работала профессиональным диджеем. По возвращению в Москву после начала пандемии связь возобновилась, но пока дружеская. А однажды Солдатов не выдержал и отправил Дарье сообщение с признанием в любви. С тех пор пара больше не расставалась.

Брак в любимом городе

Предложение Владимир сделал за семейным ужином в присутствии отца своей избранницы.

«Я сразу почувствовал в Даше родную душу. Несмотря на трудности наши чувства становились все сильнее и глубже. Также я в какой-то момент неожиданно осознал, что она единственная женщина, от которой я хотел бы иметь детей», — признается Солдатов.

Дарья и Владимир поженились в городе, где встретились впервые — Санкт-Петербурге. Пышного торжества не было, артисты сделали праздник сугубо личным.

«Мы выбрали парный стиль одежды — белые рубашки навыпуск, широкие джинсы. Тем самым выбрав свободу от обязательств, юношескую легкость, которая всегда есть между нами», — рассказывает музыкант.

На обручальных кольцах супругов нанесены фамильная гравировка и обещание вечной любви.

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