«Помоги мне»: Наталья Штурм поделилась откровенным фото с неизвестным мужчиной

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Поклонники оценили и фигуру артистки, и образ ее партнера.

Певица Наталья Штурм не стесняется своего тела и регулярно публикует в социальных сетях весьма откровенные фотографии, которые привлекают внимание поклонников. Совсем недавно исполнительна поделилась с подписчиками новыми снимками, где предстала в эпатажном образе с минимумом одежды. Об этом сообщает издание utro.ru.

В кадре Наталья Штурм стоит полубоком, а единственный предмет одежды на знаменитости — это черный бюстгальтер, практически не скрывающий ее женственные формы. Но, что еще привлекло внимание поклонников — так это мужской силуэт, стоящий напротив певицы за полупрозрачным стеклом.

«Мне надо знать, что я еще любима. И ты мне в этом просто помоги…», — подписала певица заинтриговавший пользователей снимок.

Личность мужчины «за стеклом» осталась неизвестной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Штурм начала разговаривать с голосом в своей голове.