«Назло мне»: любимого пса покойного Гришечкина забирали из квартиры с полицией

Фото: ВКонтакте / Вячеслав Гришечкин / vyacheslavgrishechkin.official

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Близкие до сих пор не могут решить важные вопросы, оставшиеся после смерти актера.

После смерти актера Вячеслава Гришечкина его любимый пес Беня остался один в квартире. За ним ухаживал директор артиста Максим Миллер и консьержка подъезда, однако спустя некоторое время собаку забрала дочь Гришечкина Ольга. О дальнейшей судьбе животного ничего неизвестно. А Миллер боится, что Беню могли продать или отдать кому-то. Своими переживаниями он поделился с изданием изданию aif.ru.

Любимый пес

По словам Максима Миллера, после скоропостижной кончины Вячеслава Гришечкина его питомец, хоть и жил в квартире один, но всегда был под присмотром. За ним ухаживал сам директор или консьержка, которая порой даже осталась с ним ночевать. Со временем Беня, который скучал по «папе», все же начал понимать, что артиста больше нет, и смирился.

«Беня всегда был ухожен, накормлен, когти подстрижены. Если меня рядом не было, за ним бережно ухаживала консьержка, ночевала с ним, в течение рабочего дня регулярно заходила к нему — три раза в день! В общем, все шло прекрасно, пока не приехала дочь Славы Ольга, она забрала собаку. Так что судьба Бени сегодня мне не известна. Может, Ольга его продала, отдала — никто не знает, что сегодня происходит с собакой», — считает Миллер.

При этом мужчина настаивает на том, что ложь о плачевном состоянии животного в СМИ пустила именно дочь покойного актера. Более того, Ольга даже писала заявление в полицию и приходила в квартиру вместе с правоохранителями, заявляя, что любимец Гришечкина фактически брошен без заботы.

«Я сейчас очень сильно переживаю за судьбу Бени. За последние месяцы у меня забрали второго лучшего друга! Слава мне был как отец, Беня мне был как лучший друг», — признается Миллер.

Затянули с похоронами

Директор артиста не скрывает и свое мнение о смерти Гришечкина, которого, по его словам, можно было спасти, если бы родные вовремя обратились в другую больницу. Но, так как решение зависело не от Миллера, ему осталась только наблюдать за этим. Кроме того, на вопрос, почему прах актера до сих пор не захоронен, Максим вновь ссылается на Ольгу.

«Дочка очень затянула этот момент, говорила: „Это мой папа, я сама решу, что делать. Я могу делать с его прахом все, что угодно!“ Она же могла назло просто его развеять. Наверно, в какой-то момент у нее проснулся инстинкт дочери, и она наконец начала заниматься похоронами Славы на Новодевичьем кладбище», — говорит мужчина.

Миллер напоминает, что Гришечкин хотел быть похоронен рядом со своей последней женой Анной, которую любил до конца своих дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, из-за чего похороны Вячеслава Гришечкина обернулись скандалом.