Bloomberg: США и Израиль думают над созданием в Газе временного правительства

Фото: www.globallookpress.com / Omar Marques

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Два государства постоянно обсуждают, как вытеснить из региона ХАМАС.

Израиль вместе с США планирует создать в секторе Газа временное правительство при поддержке ООН. К своей инициативе они хотят присоединить также ряд арабских стран. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Два государства постоянно обсуждают, как вытеснить из региона ХАМАС.

«Американские и израильские чиновники… начали обсуждать возможности, в том числе потенциальное установление временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств», — публикует информацию агентство.

Пока что переговоры находятся в начальной стадии. Известно, что планы могут изменится, так как сильно зависят от наличия успеха в зоне боевых действий, в том числе, пока еще непонятно, чем закончится наземная операция Израиля в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после обстрела школы в секторе Газа есть погибшие.