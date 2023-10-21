Всегда был поддержкой: жена тяжелобольного Уиллиса продолжила дело его жизни

Фото: www.globallookpress.com / AUG / face to face

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Эмма Хеминг поделилась архивными фото и трогательными воспоминаниями.

Жена страдающего деменцией голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг занимается благотворительностью — так она продолжает дело мужа, который все больше отдаляется из-за болезни. В соцсетях женщина поделилась архивными фотографиями и рассказала трогательную историю из счастливого общего прошлого. Один из проектов семьи — помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации.

«Наши девочки были младшими послами, а Брюс всегда был нашей большой поддержкой… Мне понравилось путешествовать по переулкам воспоминаний, просматривая фотографии», — поделилась Хеминг.

В рамках одной из акций дети пары, 11-летняя Мейбл Рей и девятилетняя Эвелин Пенн, открывали киоск и продавали прохожим лимонад. Еще они шили детские одеяла, устраивали в собственном доме разные мероприятия. По словам гордой матери, их инициативы всегда становились важной задачей для всей семьи.

Поклонники Уиллиса без ума от его близких. Они восхищаются заботой о нем Хеминг, поддерживают ее, тоска и отчаяние безвозвратно теряющей мужа женщины вызывают сочувствие. Многие удивлены, насколько теплые отношения актер поддерживает и с Деми Мур — бывшей женой и матерью его троих уже взрослых дочерей. Память подводит Уиллиса — и тем более важными становятся для его близких и фанатов важные моменты минувших дней.

Наследники артиста признаются, что папа уже далеко не всегда их узнает. Но они продолжают искать только позитивные моменты в их общей жизни. Одна из дочерей Мур и Уиллиса Таллула в интервью Vogue признавалась, что труднее всего расставаться с надеждой. Но на то, чтобы быть отцу хорошим другом, у нее остается все меньше времени.

Диагноз «лобно-височная деменция» Брюсу Уиллису поставили в начале 2023 года. За год до этого актер объявил об уходе из киноиндустрии из-за афазии. Как писал ранее 5-tv.ru., состояние актера стремительно ухудшается, «Крепкий орешек» сегодня — почти не разговаривает.