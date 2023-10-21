«Его унизили»: в Словакии рассказали о причинах антиукраинской позиции Фицо

Фото: www.globallookpress.com / Mateusz Wlodarczyk

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Один из словацких чиновников вспомнил былую обиду премьер-министра на Украину.

Антиукраинская позиция премьер-министра Словакии Роберта Фицо может быть связана с давней и практически личной обидой. В интервью журналистам американского издания Politico анонимный словацкий чиновник предположил, что предвзятое отношение к Украине — последствие холодного приема во время визита Фицо в Киев в 2009 году. Тогда принимающая сторона заставила делегацию три часа ждать встречи с премьером Юлией Тимошенко. А немногим позже — публичное обвинение от нее о якобы пророссийской риторике.

«Это была крайне неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева… Его унизили», — заявил собеседник издания.

Контраст Фицо почувствовал, что примечательно, в Москве, где бы запланировал официальный прием. После посещения Киева Фицо почувствовал себя уважаемым гостем, встречу хозяева устроили «роскошную», и сравнение стало лишь естественной закономерностью.

«После этого он занял открыто антиукраинскую позицию…. Это уже личное», — заключил старший аналитик Словацкой ассоциации международной политики Александр Дулеба.

Фицо, возглавляющий партию Smer, занял свой нынешний пост по итогам выборов в парламент Словакии в конце сентября. Премьер-министр многократно выступал против оказания военной помощи Украине, объясняя это наличием внутренних проблем Словакии, на которых и необходимо концентрироваться.

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