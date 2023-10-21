Признанный иноагентом замглавы МИД добивался передачи Курильских островов Японии

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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По информации дипломатов, речь идет о временах, когда министром иностранных дел России был Андрей Козырев.

Бывший заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Георгий Кунадзе* в свое время работы в ведомстве разрабатывал идею передачи Курильских островов Японии. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на свой источник в Министерстве.

По информации дипломатов, речь идет о временах, когда министром иностранных дел России был Андрей Козырев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 20 октября Минюст включил в реестр иноагентов трех человек. Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, среди них числятся Илья Косыгин* — главный редактор владимирского издания «Довод»*, Михаил Савва* — политолог, Георгий Кунадзе* — бывший замминистра иностранных дел РФ.

* — признан РФ иноагентом.