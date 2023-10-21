Устал от лакшери жизни? Сергей Зверев объяснил, почему пропал с экранов

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Звездный стилист отметил в июле 60-летие. И нет, он не намерен уходить на покой, он по-прежнему считает себя суперзвездой.

Стилист Сергей Зверев рассказал, почему в последнее время все реже появляется на экранах. Недавно вышел в прокат фильм «На Рубле без рубля», в котором он сыграл небольшую роль, а еще выпустил несколько песен, по-прежнему посвящает время благотворительности. Но светские хроники по большей части молчат о судьбе знаменитости. Журналисты KP.RU решили напрямую обратиться к звезде во время премьеры и узнать, куда он пропал.

В этом году Звереву исполнилось 60 лет. Недавно в сети появилось интервью со стилистом, в котором он говорит, что устал от лакшери жизни и грезит переездом в деревню. Нарядный и уверенный в себе артист заявил — нисколько он не устал, просто не хочет быть бесплатным развлечением для зевак. Реализовываться в творчестве без скандалов и пиар-кампаний тоже можно.

«Я не устал от лакшери жизни! В том интервью просто вырезали кусок из контекста… Короче, я просто красиво отделался и ушел от ответа. Я устал от бесконечных вопросов, а не от лакшери жизни… Я стараюсь пореже появляться на экранах и мероприятиях, потому что когда артист делает это часто, то он становится похож на аниматора, а не на суперзвезду», — сказал Сергей Зверев.

Поющий стилист с готовностью говорил о собственных проектах, признался, что его мама выросла в детдоме, а сам он с первой же зарплаты начал перечислять деньги на благотворительные цели. Но судьбу приемного сына обсуждать отказался. Известно, что до 20 лет Сергей Зверев-младший, тоже воспитанник детдома, провел рядом с папой, под его крылом. Но сегодня они не общаются. Наследник уехал в глубинку и даже разыскал биологическую мать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте в семье Зверевых.