Прошел месяц: вдова Алексея Янина впервые вышла в свет

Фото: Instagram* / yaninadaria

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Артист скончался после 20-дневной комы 19 сентября. В 2015 году он перенес инсульт, после которого был прикован к инвалидному креслу.

Спустя месяц после смерти актера Алексея Янина его вдова, певица Дарья Янина, впервые вышла на сцену. Она приняла участие в фестивале «ДВИЖ» от Нового Радио в столичном «Три вокзала. Депо», сообщается в материале StarHit.ru. Артист ушел из жизни 19 сентября, до этого он в течение 20 дней пребывал в коме.

Несчастье постигло Яниных в 2015 году. Дарья осталась одна с прикованным к инвалидному креслу мужем и маленьким ребенком. Алексей перенес инсульт, после которого так и не оправился. Сначала за ним ухаживала жена, потом она вернулась к работе, и забота об актере легла на плечи его родителей. Янина зарабатывала деньги и растила сына, финансово поддерживала свекров.

Реабилитация Алексея Янина оказалась безуспешной. В начале сентября сеть наводнили фейковые новости о его смерти. Супруга тогда заявила, что актер находится в больнице в тяжелом состоянии, но жив, и это ошибка. Она была возмущена попытками нажиться на ее горе — мошенники, представившись врачами, выманивали у семьи деньги. Но вскоре артист действительно скончался, ему было 40 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Янина посвятила песню умершему мужу.

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