Фото: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

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Сальдо поделился последней информацией с Херсонского направления.

Киевский режим разрешил неонацистским батальонам и наемникам уничтожать украинских военных, которые не хотят выполнять самоубийственные приказы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

20 октября недалеко от Новотягинки и Ивановки целый заградотряд расстреливал военных ВСУ, которые не захотели идти на рисковую бесполезную задачу — форсировать правый берег Днепра. Силы российской армии сбросили в зону противника листовки с предложением сдаться, подчеркнув, что для ВСУ это единственный способ сохранить свои жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал о новом оружии РФ, ставшим роковой новостью для ВСУ.