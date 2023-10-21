Экс-участница шоу «Дом-2» Олеся Малибу разводится спустя месяц после свадьбы

Фото: Instagram* / malibutopp

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Своим поклонникам звезда посоветовала всегда давать людям второй шанс, но не давать третий.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Олеся Малибу разводится с бизнесменом Артемием, за которого вышла замуж в сентябре. Пары хватило только на месяц супружеской жизни. О решении расторгнуть брак Малибу сообщила в личном блоге, приправив новость снятыми на камеру скандалами со свекровью и серией мудрых выводов почти разведенной, бывалой, женщины.

«Завтра я подаю в иск в суд о расторжении брака! Все, мы продержались больше месяца, на этом я ставлю точку, дальше нам не по пути. Мы не едем вместе в Хургаду, куда уже куплен свадебный тур. В этом просто уже нет никакого смысла», — написала звезда в публикации под фото со дня свадьбы.

Примечательно, что в предыдущем посте от 5 сентября под кадром из Грибоедовского ЗАГСа Малибу писала про «Любовь до гроба и после гроба». И добавляла, что на 6 сентября запланировано венчание в храме. Как выяснилось, Артемий, которому еще недавно новоиспеченная жена мечтала родить ребенка, пропал на два дня. Он не появлялся дома и не отвечал на звонки. Проступка ему не простили.

«Помните, я писала, всегда давайте человеку второй шанс и никогда не давайте третий? Причина нашего развода — обман! Я могу долго терпеть, но в какой-то момент все лопается, как воздушный шарик… Люди не меняются, поэтому не стоит тратить время на лжецов и их мамок!» — заявляет Олеся.

«Мамок» Малибу вспомнила неслучайно. Пока Артемий пропадал, на связь с невесткой вышла его родительница. Она заверяла, что сын попал в больницу, хотя он находился рядом с ней. Возможно, предполагают подписчики, мужчина не выдержал требований супруги. Она поставила ему два условия: никаких других женщин и как минимум два миллиона рублей в месяц на карту.

Мама вырвала сына из цепких коготков Малибу, хотя и получила в ответ трехэтажное оскорбительное проклятие. Ну, зато сына спасла. Звезда в решении о разводе уверена. Она заявила, что больше рядом с Артемием ее никто не увидит. «Окромя зала судебных заседаний».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова отправили под домашний арест по делу о разбое.

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