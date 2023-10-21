Белый дом потратил почти все согласованные с Конгрессом средства на помощь Киеву

Фото: Reuters / JONATHAN ERNST

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Администрация президента Байдена снова обратилась к конгрессменам с запросом на дополнительные ассигнования.

Согласованные Конгрессом США средства на военную помощь Украине на исходе. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на специальном онлайн-брифинге для журналистов. Встреча была посвящена обращению администрации США к Конгрессу с запросом на дополнительные ассигнования для поддержки Украины и Израиля. Как стало известно ранее, глава государства Джо Байден предложил конгрессменам согласовать беспрецедентный пакет помощи упомянутым странам в размере 105 миллиардов долларов.

«Средства, согласованные ранее конгрессом, практически закончились, и нам нужны действия конгресса, чтобы быть уверенными, что мы ответим на нужды Украины», — сказал Салливан на брифинге, его цитирует РИА Новости.

Что касается чека Байдена на 105 миллиардов, рассмотреть его палата представителей пока не может — все еще не выбран спикер на замену отправленному в отставку Кевину Маккарти. Запрос пока направили временному главе нижней палаты Патрику Макгенри, но и он не обладает всеми необходимыми полномочиями для принятия решения.

Из 105-ти запрошенных миллиардов дополнительных ассигнований на 2024 год Украине, согласно обнародованным Белым домом сопроводительным документам, предлагается выделить более 61,4 миллиарда долларов, Израилю — более 14,3 миллиарда. По данным американских СМИ, за время спецоперации Белый дом потратил на военную, экономическую и гуманитарную помощь киевскому режиму более 100 миллиардов долларов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Джо Байден назвал вложения Штатов в Украину разумной инвестицией.