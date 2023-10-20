Международная федерация спорта слепых приостановила членство России

Фото: www.globallookpress.com / Naoki Nishimura

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XVII летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в столице Франции — в Париже.

Международная федерация спорта слепых (IBSA) приостанавливает членство в организации Российской Федерации и Белоруссии. Эта информация размещена на официальном сайте IBSA.

Известно, что организация созвала специальную сессию, которая состоялась 12 октября. По ее итогам, членство России приостановили на 2024 и 2025 годы. Однако, спортсменов из России допустили к участию, но только в нейтральном статусе в Паралимпиаде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в возрасте 58 лет.