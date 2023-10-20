Россия остановила действие соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Действие соглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Россией и Финляндией прекращено. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Следующим шагом Москвы станет уведомление Хельсинки о принятом решении, эту функцию возьмет на себя МИД страны.

Прежде стало известно, что власти Финляндии выделили 130 миллионов евро на строительство забора на границе с Россией. Работы планируется начать зимой 2024-го года. Пилотный участок заграждения построен в районе города Иматра. По предварительным прогнозам, денег хватит примерно на 70 километровую линию ограждения.

Также сегодня появилась информация о возможном закрытии Балтийского моря для всех российских судов, если выяснится, что Москва причастна к повреждению газопровода Balticconnector. Об этом публично заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич. Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции Кремля на это заявление.