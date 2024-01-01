Как быть, если ваш подарок не понравился: важные советы

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Вы вручили сюрприз, а глаза адресата не сияют от счастья? Не беда! Все всегда можно исправить!

Новый год и праздничные каникулы — лучший повод порадовать близких и родных людей. Но случается так, что ваш подарок не пришелся по вкусу. Расстраивать и впадать в депрессию не стоит. Просто запомните главные правила, которые помогут быстрее пережить некомфортную ситуацию.

Как дарить подарки?

Если ставить себя на место того человека, которому подарили ненужные ему подарки, то в принципе можно понять эту легкую «обиду». Ведь у каждого из нас такое бывало. Поэтому лучшим из вариантов на будущее будет учесть интересы адресата или спросить лично: что он хочет получить и когда. В современном мире это нормальная практика. Лучше, чем сюрприз окажется в мусорной корзине.

Правило второе: ни в коем случае не заострять внимания на негативной реакции. Не понравился и не понравился — пусть так и будет, как есть. Подарили, поздравили, заметили что не понравился и «проехали».

Совет три: дарите деньги. Количество их должно быть такое, чтобы хватило на хороший и доступный подарок (тут все зависит уже от дарящего и кому он дарит). Но извинятся и оправдываться не следует ни при каких обстоятельствах.

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Как себя вести, если видишь, что твой подарок не понравился?

Для начала проверьте себя: не ошиблись ли вы в суждениях. Если есть возможность, замените подарок.

Самое страшное, что можно сделать в этой ситуации — быстрые выводы и ненужные реакции. Помните: у адресата может просто не быть настроения, поэтому реакция на сюрприз «подтянулась прицепом». Постарайтесь невелировать случившееся шуткой или комплиментом, резко переключить внимание на что-то очень приятное для человека.

Если вы уже подарили подарок, и видите, что он не нравится, не нужно пытаться его забрать. Принимайте как данность, но впредь старайтесь расспрашивать, узнавать интересы человека, чтобы угадать с подарком.

И помните главное: воспитанный человек, никогда не покажет, что подарок не нравится. Даже если это действительно так.