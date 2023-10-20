Виталий Кличко признал потерю Украиной четырех регионов

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Речь идет о Донецкой и Луганской республиках, а также о Запорожской и Херсонской областях.

Четыре области, вошедшие в состав Российской Федерации, больше не принадлежат Украине. Об этом заявил в эфире на украинском телевидении действующий мэр Киева Виталий Кличко.

Его спросили, как могли бы проходить выборы президента в стране в условиях военного положения. По его мнению, открыть избирательные участки в Запорожской и Херсонской областях, а также в республиках Донбасса, — невозможно.

«Проголосовать? Те территории, <…>, они уже не Украина, потому что представителей не будет», — заявил чиновник.

По мнению Кличко, выборы нереально проводить в стране сейчас, поскольку политики начнут ругаться и грызться между собой.

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