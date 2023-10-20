Появилось видео перехвата британских истребителей российскими Су-27: кадры из кабины пилота

Два Су-27 перехватили британские истребители в небе над Черным морем

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Невар; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Ролик публикует Министерство обороны РФ.

Минобороны России опубликовало видео перехвата трех британских истребителей в небе над Черным морем. По данным ведомства, воздушные судна Великобритании приблизились к государственной границе РФ 19 октября, в четверг.

Для перехвата британских истребителей в небо были подняты два российских сверхзвуковых тяжелых истребителя Су-27. В итоге иностранные самолеты развернулись от границы РФ, после чего Су-27 вернулись на аэродром базирования.

«Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский разведывательный дрон подал сигнал тревоги над Черным морем.