«Это пытка»: родственники заложников ХАМАС требуют вернуть их детей

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Пока стороны продолжают обмениваться дистанционными ударами, перевес на израильской стороне.

Российские дипломаты сейчас работают с нашими гражданами в Израиле и Палестине, чтобы составить списки желающих эвакуироваться. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он рассказал, что пока нет детальной информации по россиянам-заложникам ХАМАС.

Тем временем, Израиль готовится к масштабной наземной операции в секторе Газа. А пока наносит удары с воздуха. Разрушен православный храм, снова погибшие и пострадавшие. Из зоны конфликта передает корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Пока стороны продолжают обмениваться дистанционными ударами, перевес на израильской стороне. «Железный купол» легко справляется с «кассами», и даже в относительно мирном Тель-Авиве сирена воздушной тревоги уже мало кого тревожит. И совсем другой масштаб разрушений — от израильских бомб в Газе: минувшей ночью бомба попала в православный храм, греческие источники сообщают о 18 погибших. Но воздушная война скоро должна перерасти в наземную. Судя по заявлениям высокопоставленных офицеров ЦАХАЛ, это неизбежно.

«Теперь наши маневры перенесут войну на их территорию. Мы собираемся победить на их собственной территории. Это будет трудно, это будет долго и напряженно. Здесь находятся лучшие командиры ЦАХАЛ, здесь находятся лучшие солдаты ЦАХАЛ. Наш лучший штаб, наши лучшие силы — это вы. Я верю в вас всей душой, всем сердцем», — заявил Ярон Финкельман, командующий Южной группировкой армии Израиля.

Против наземной операции выступают в первую очередь родственники заложников. Они регулярно проводят пресс-конференции (причем сами, в частном порядке арендуют помещения), призывают остановить бойню и через процедуру обмена вернуть стариков и детей из плена.

«У моей тети тяжелая болезнь Паркинсона. Она без лекарств. Я не знаю, есть ли у ребенка молочная смесь. Он еще плохо ест пищу. Это пытка. Невинные мирные жители, невинные дети, находящиеся в тяжелых условиях, — военные игры не должны их касаться. Их нужно освободить, и освободить сейчас, еще вчера. Это безумие», — говорит Ифат Зайлер, родственница заложницы.

С такими призывами выступают не только израильтяне. Вот гражданка Франции обращается к мировому сообществу.

Наши сограждане также есть и в списках погибших и среди пленников ХАМАС, и посольство России в Израиле принимает активное участие в переговорном процессе.

Сотрудники российского посольства в тесном взаимодействии с израильской стороной делают все возможное для поиска пропавших без вести россиян и для освобождения наших соотечественников, которые оказались в заложниках. Начало наземной операции не то, что усложняет эту работу. Оно сделает ее практически невозможной.

Вот самая актуальная статистика от посла РФ в Израиле Анатолия Викторова.

«Мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан РФ, пропали без вести — имеем данные о семи гражданах России, и к сожалению, в заложниках также находятся как минимум два гражданина РФ, имеющих также гражданство Израиля. Предполагаем, что их может быть больше», — заявил он.

Нашим дипломатам приходится работать в непростых условиях — любые контакты России с палестинской стороной на тему освобождения заложников здесь многими радикально настроенными израильскими политиками расцениваются чуть ли не как прямое сотрудничество.

«Один из упреков, которое общественность и журналистское сообщество регулярно транслирует, — „Россия поддерживает ХАМАС“. Но это абсолютная неправда, это ложь! Разумеется, у нас есть контакты с представителями ХАМАС, и в первую очередь как раз направленные на вызволение заложников», — добавил посол РФ.

Всего в секторе Газа сейчас удерживаются больше 200 заложников, и, похоже, выбирая между их спасением и жаждой мести, Израиль выбирает второе.