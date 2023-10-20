Авторы «Самого русского хита» SHAMAN рассказали о суперсиле всех таксистов

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В историю песни «Таксист» легла реальная история, которая отзовется в сердцах у многих людей.

Николай Чебанов и Диляра Хайруллина в прошлом году прославились на всю страну. Будучи крепкими сонграйтерами, они выпускали песни для поп-артистов, но всегда были в тени своих произведений. Благодаря конкурсу «АвторА!», инициированному Игорем Матвиенко, Николай и Диляра сами стали суперзвездами.

Они победили в «АвторА!» благодаря «Самому русскому хиту», который взял в свой репертуар SHAMAN, песне «Сильная» Юлианны Карауловой и «Хатико» Вани Дмитриенко. Во-вторых, на подаренный им за победу денежный приз ребята сняли клип на свою новую песню «Таксист», что помогает поддерживать и развивать сольную карьеру — дуэта NITI DILA.

Песня «Таксист» отзовется в сердцах у многих людей: кто из нас не переживал тяжелые моменты расставаний, сидя на заднем сидении авто, не изливал душу незнакомым водителям, пытаясь справиться с нахлынувшим одиночеством? Пожалуй, во всем мире таксисты даже больше, чем психологи выполняют функцию поддержки и «жилетки» для разбитых сердец. Николай и Диляра увидели этот парадокс и решили рассказать о суперсиле таксистов и их незаметном, но таком важном вкладе в нашу жизнь.

«В центре нашей истории — обнаженные человеческие чувства, свидетелями которых могут стать случайные прохожие или таксист. Наши герои находятся в тисках своей тоски, боли, гордости. Они следят за другими жителями города, а именно за случайной парой, которая ссорится на улице, а затем уезжает на разных такси. Эти эмоции хотелось передать через танцевальный бит и прямую бочку. Нам всегда казалось, что самые грустные песни про любовь — те, под которые можно танцевать. Но в самом звучании и подаче песни есть надежда», — рассказали авторы потенциального хита.

Николай и Диляра уверены, хоть лирические герои так и не нашли друг друга в тексте песни, в музыке есть ощущение, что они точно друг друга найдут, ведь иначе эта история закончиться просто не может.

Для съемок клипа ребята собрали сильную команду. Режиссером видео стала Дарья Набокова. Для нее съемки «Таксиста» стали дебютными, до этого она выступала в качестве продюсера, автора рекламных роликов.

Продюсером данного клипа выступил Александр Тимофеев, у которого на счету уже имеется значительный опыт работы над большими проектами — он выступал линейным продюсером клипов Димы Билана и Юлианны Карауловой, один из которых собрал 120 миллионов просмотров на YouTube. А короткометражный фильм «Чистая», где Александр выступал исполнительным продюсером, был отобран на «Кинотавр». Также на счету Тимофеева — работа с крупными брендами, поисковиками и российскими футбольными клубами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как создатели «Самого русского хита» победили на международном конкурсе «АвторА!».