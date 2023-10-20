МОК решительно отверг обвинения Путина в этнической дискриминации россиян

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

В комитете подчеркнули, что их условия соответствуют Олимпийской хартии.

Международный олимпийский комитет отверг заявление президента России Владимира Путина об этнической дискриминации спортсменов из РФ. Пресс-релиз МОК опубликовал ТАСС.

«Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», — говорится в сообщении.

В МОК добавили, что их строгие условия соответствуют Олимпийской хартии. Данные правила являются реакцией комитета на якобы нарушение документа правительствами России и Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин раскритиковал МОК за приглашение на соревнования за политические жесты. По словам президента РФ, это этническая дискриминация.