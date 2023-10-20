«Чудовищный ущерб»: названо новое оружие РФ, ставшее роковой новостью для ВСУ

Фото: Минобороны РФ

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Что же так напугало украинские войска? Как появление нового оружия повлияет на ход СВО?

Вооруженные силы Украины не смогут противостоять огнеметной системе ТОС-2 «Тосочка. Как пишет польское издание Interia, появление этого нового российского оружия стало роковой новостью для Киева.

«Залп из этого оружия способен за считанные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжелой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами», — говорится в публикации.

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Термобарическая бомба за счет высокой температуры и избыточного давления вызывает разрушения. Также она создает ударную волну, способную проникать внутрь зданий. Дальность действия ракет новейшей «Тосочки» достигает 15 километров.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru опубликовал прогноз американского полковника Дугласа Макгрегора. По его словам, ВС России могут освободить Харьков и Одессу при своем же желании.