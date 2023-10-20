Крах карьеры? Лишат ли Аргентину золота ЧМ после допингового скандала

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Larreina; Личный архив Сергея Алексеева; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Будут ли итоги мундиаля пересмотрены из-за истории с запрещенными веществами?

Триумфатор чемпионата мира по футболу в Катаре аргентинец Папу Гомес дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Запрещенное вещество в организме спортсмена было обнаружено в ноябре 2022 года за несколько дней до старта мундиаля, пишет издание Relevo.

Гомес в сентябре 2023-го расторг контракт с «Севильей», а затем перешел в «Монцу». Пока неизвестно, подаст ли он апелляцию, и будет ли сокращен срок его наказания.

Вещество выявили, когда на тренировку «Севильи» пришли представители антидопингового контроля и взяли анализы у Гомеса. По версии футболиста, за несколько дней до тестирования он плохо себя чувствовал.

Из-за этого спортсмен без консультации с клубными врачами принял сироп одного из своих детей. Это не оправдывает футболиста, который должен в таком случае лично изучить реестр запрещенных веществ, гласят правила ВАДА.

На ЧМ-2022 Гомес сыграл в двух матчах за сборную Аргентины. Эти игры были против Саудовской Аравии в группе и Австралии в 1/8 финала.

Председатель Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заявил 5-tv.ru, что команду вряд ли лишат результатов соревнований. Обычно, объясняет он, необходимо наличие не менее двух пойманных на допинге спортсменов, чтобы речь шла об этом сценарии.

«Но когда один футболист — тем более, с учетом смягчающих обстоятельств, которые учли дисциплинарные органы и применили к нему ответственность в два года — в такой ситуации вся команда лишена наград и результатов соревнования быть не может. Как минимум два игрока — и то должна быть выявлена серьезная вина, скорее всего, в форме умысла, чего в данной ситуации и применительно к одному игроку не выявлено», — говорит специалист.

Тем более, Гомес не играл в финале, поэтому это аргумент в пользу команды Аргентины, уточняет Алексеев. В данной ситуации речь идет о персональной ответственности конкретного правонарушителя по антидопинговым правилам, но не о коллективной, подчеркнул эксперт.

Речь может идти о конкретных играх, где оба атлета, пойманные на допинге, должны были участвовать. Этот вопрос, говорит спортивный юрист, будет ставиться на усмотрение дисциплинарной юрисдикционной структуры, которая будет рассматривать этот допинговый спор.

«Прямого трафарета», что команда будет лишена первого места на чемпионате мира, нет. Таких прецедентов крайне мало, поэтому или массовое нарушение должно быть, или будет применена персональная ответственность, резюмировал Алексеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что слушания по допинговому делу фигуристки Камилы Валиевой отложили до 9 ноября.