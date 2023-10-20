Несколько кандидатов: кто станет преемником Владимира Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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Западные страны хотят контролировать действия украинского лидера, поэтому будут тщательно выбирать претендента на эту роль.

Запад может выставить кандидатами в президенты Украины главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Антон Бредихин.

Эксперт уточняет, что несмотря на то, что многие сейчас называют Елену Зеленскую кандидатом в президенты вместо мужа, этого не произойдет. Во-первых, сам Владимир Зеленский жив и здоров, во-вторых, он не сидит в тюрьме. Поэтому его жена не будет рассматриваться на пост преемника.

«Не списывал бы со счетов Залужного, которого американцы готовы выставить», — добавил политолог.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный оказался в центре скандала с уголовным делом, связанным с потерей южных территорий страны. Зеленский обрушился с критикой на Залужного и обвинил его в провале боевых действий. Главком же, в свою очередь, заявил, что его «бесят» слова о том, что контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидали лидеры стран Европы.

А вот Петр Порошенко, по мнению политолога, не сможет дважды войти в одну реку. Ставку на бывшего президента Украины никто делать не будет. Другие кандидаты, в том числе Юлия Тимошенко, также не имеют никакой значимости в текущей ситуации.

«По завершении специальной военной операции Украины может уже не быть в таком формате, и тот остаток, который есть, может возглавить кто-то другой, исходя из местного политикума. В текущих условиях выборы либо вообще отменят, либо в рамках военного положения введут позицию военного управляющего», — предположил эксперт.

Но Алексея Арестовича* списывать со счетов не стоит, заметил эксперт. Сейчас его раскручивают как человека, который сможет в дальнейшем формировать возможный диалог с Россией. А то, что он посещает различные форумы в Европе, после которых на Украине возбуждают уголовные дела, добавляет ему очков на внутриполитическом украинском поле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский высказался об участии в выборах президента Украины.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.