Бесплатно и без СМС: где смотреть UFC 294 online с участием Чимаева и Махачева

Бесплатная трансляция UFC 294 будет доступна в России по ТВ

Фото: Louis Grasse / ТАСС

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Есть сразу несколько вариантов.

В Абу-Даби 21 октября пройдет UFC 294, где выступит множество бойцов из России. Среди них — Хамзат Чимаев и Ислам Махачев, которые сразятся с Камару Усманом и Александром Волкановски соответственно.

Россияне могут посмотреть турнир несколькими способами, в том числе и online, пишет «Спорт-Экспресс». Так, видеотрансляция будет бесплатно доступна на сайте и в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кроме того есть вариант с американским сервисом UFC Fight Pass. Однако он доступен лишь обладателям платной подписки.

UFC 294 пройдет на стадионе «Этихад» на острове Яс в столице ОАЭ. Предварительный кард стартует в 17:00, а основной начнется в 21:00 по Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Fight Nights Камил Гаджиев дал прогнозы на поединки Махачева и Чимаева в рамках UFC 294.