Как готовят самолеты Су-25 к вылету: лучшее видео СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Штурмовая авиация ВС РФ всегда готова к выполнению боевых задач.

Штурмовики Су-25 ВКС России продолжают работать в зоне СВО на Донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ. После специалисты инженерно-технического состава подготовили самолеты к повторному боевому вылету.

Также ко Дню связиста Минобороны России опубликовало кадры боевой работы специалистов подразделений войск связи Западного военного округа, которые демонстрируют свою высокую профессиональную подготовку и обеспечивают надежную связь в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении.

Без надежной связи невозможно успешное управление войсками. Военные связисты с самого начала специальной военной операции круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями. Необходимость бесперебойного обмена информацией создает ежедневные задачи для военнослужащих войск связи.

Задачей военных связистов является в кратчайшие сроки организовать каналы связи для управления перемещающейся сухопутной группировки войск.

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