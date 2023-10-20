Эстония назвала инцидент с газопроводом Balticconnector атакой на НАТО

Фото: Reuters / Lehtikuva / Mikko Stig

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Министр Цахкна подчеркнул, что это произошло извне.

Расположенный между Эстонией и Финляндией газопровод Balticconnector был поврежден извне, заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. В ходе визита в Вашингтон он подчеркнул, что данный инцидент является атакой на инфраструктуру Североатлантического альянса.

«Это не экологическая авария…. Это можно рассматривать как атаку на инфраструктуру НАТО», — приводит Foreign Policy слова главы МИД Эстонии.

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Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией прекратил работу в ночь на 8 октября. Оператор финской газовой сети Gasgrid Finland, комментируя ситуацию, заявлял о возможной утечке.

Президент Финляндии Саули Ниинисте предположил, что повреждение — результат внешнего воздействия. Норвежские сейсмологи утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября мог произойти взрыв. Восстановление займет до нескольких месяцев.

Представители НАТО выразили готовность оказать содействие в расследовании инцидента. Генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг пообещал дать решительный ответ, если речь идет о саботаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что финские полицейские собрали образцы на месте ЧП с газопроводом Balticconnector.