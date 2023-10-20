На боевое дежурство в Оренбургской области заступили ракеты «Авангард»

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Гиперзвуковые ракеты усилят боевую мощь стратегических ядерных сил России.

В течение нескольких часов в шахтные пусковые установки предельно осторожно загружали ракеты межконтинентальной дальности. Уникальными кадрами поделились в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, результатом перевооружения ракетных войск специального назначения станет повышение боевых возможностей стратегических ядерных сил России.

О том, какое оружие России держит в страхе весь мир, ранее рассказал 5-tv.ru.