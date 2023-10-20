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Неужели американцы думают, что их усилия окажут какое-то влияние?

Президент США Джо Байден заявил, что в случае переизбрания займется сдерживанием России. На это в Кремле ответили — американцы не учли, что такие усилия будут весьма малоэффективными.

«Мы знали это давно. Это не секрет», — указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Кремле не приемлют такой тон американского лидера.

«Вообще, тема Путина в риторике американского истеблишмента, причем от низкого, среднего и до самого высокого уровня является такой константой, фамилия Путина является неотъемлемой частью внутриполитической жизни США. Это мы видим, констатируем, это видно невооруженным глазом», — сказал Песков.

Прежде стало известно, что Байден намерен во время второго срока президентства подавить российскую власть. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не могут сдерживать Россию.