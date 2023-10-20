Схожие симптомы: как отличить ангину от обычной простуды

Врач Зайцев: ангина отличается от ОРВИ налетом в горле и высокой температурой

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Есть несколько факторов, которые помогут без затруднений различить два недуга.

Многие ошибочно считают, что ангина всегда начинается при ОРВИ, однако два этих диагноза сами по себе являются отдельными заболеваниями. Простуда — это вирусный недуг, а ангина — бактериальный.

О том, как можно отличить простуду от ангины и в чем разница их терапии, изданию aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.

Симптомы ангины

Главный симптом ангины — резкая боль в горле, из-за которой практически невозможно даже проглотить слюну. Также у больного будет высочайшая температура — цифры на градуснике могут быть запредельными.

Сбить температуру при ангине очень тяжело, а если и получается, то она быстро возвращается к высокому показателю. Также при самостоятельном осмотре больной может заметить, что его горло сильно покраснело.

В зависимости от вида ангины налет на миндалинах может быть разным — от белесоватого до сероватого, похожего на пленку.

Симптомы простуды

Среди симптомов простуды первым можно выделить ломоту во всем теле. Также у больного появится выраженное жжение и тяжесть в глазах, слабость и высокая температура.

Но, в отличие от ангины, при ОРВИ температура может легко сбиваться или сохраняться на уровне 37,5 градусов. Также при простуде в горле и носу может появиться боль, однако никакого налета, как при ангине, в горле не будет.

Как вылечить ангину

Бороться с ангиной можно с помощью антибиотиков, но ни в коем случае не заниматься самолечением. Назначить нужные антибактериальные препараты сможет только врач.

Помимо лекарств, больному ангиной нужно соблюдать постельный режим. Не рекомендуется также выходить из дома, чтобы не усугубить болезнь и не подвергать риску заражения окружающих.

Как вылечить простуду

Для лечения простуды антибиотики не требуются — достаточно противовирусных препаратов и обильного питья. Назначением лекарств в этом случае тоже должен заниматься исключительно доктор.

Зайцев рекомендует уделять больше внимания теплым и кислым напиткам при лечении ОРВИ. Также в терапию можно добавить препараты для носа.

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