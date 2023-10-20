Ноги, пальцы и ладони: как суеверные россияне меняют судьбу с помощью «пластики»

KP.RU: в России появилась мода на пластику для изменения линий на ладонях

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Может ли коррекция тела сделать человека счастливее?

Россияне начали чаще обращаться к специалистам с необычными просьбами. Например, некоторые просят пластических хирургов укоротить пальцы на ногах, а кто-то мечтает изменить линии на ладони, чтобы стать счастливее и богаче. О необычных случаях рассказывает издание KP.RU.

Исправление линий на ладони

Люди, которые верят в хиромантию, считают, что линии на ладонях способны предопределять судьбу. И именно их расположение винят в своих проблемах и неудачах. Поэтому часто обращаются к разного рода специалистам в надежде исправить положение.

Появилась даже специальная практика — «коррекционная хиромантия».

«Клиенты обращаются ко мне с такой просьбой периодически. Молодых интересует, какую профессию выбрать, как сложатся карьера и любовь. Людей в 30 — 50 лет волнуют кредиты, брак, развод, семейные проблемы. Чем моложе человек, тем легче исправить и изменить судьбу. Сложная рука — это трудная судьба», — рассказывает хиромант Роза Сатори.

В таких случаях специалист прорисовывает особенные линии простой красной гелевой ручкой, якобы притягивая в жизнь человека успех в отношениях с противоположным полом, финансы или карьерный рост. Таким образом меняется мышление обладателя «неправильных линий» с помощью визуализации.

Правда, есть и более кардинальные методы. Некоторые салоны красоты предлагают такую услугу как татуаж линий на ладони, которая призвана изменить судьбу. В Японии же пошли еще дальше — проводятся серьезные пластические операции, корректирующие ладони.

Укорочение пальцев на ногах

Некоторые девушки мечтают о ножках «как у Золушки» и заходят в своих стремлениях настолько далеко, что решаются лечь под нож пластического хирурга. Либо же на серьезную операцию дам толкают банальные комплексы.

«В 95% случаев девушки обращаются из-за длинных вторых-третьих пальцев. В таких случаях укорачивается фаланга пальца, то есть убирается часть кости», — рассказывает руководитель Центра хирургии стопы доктор медицинских наук Виктор Процко.

Такие операции убирают до сантиметра длины и длятся до 40 минут. Правда, одним из последствий вмешательства может стать неподвижность пальцев на ногах.

Установление мышечных имплантов

А вот мужчины все чаще прибегают к хирургическим вмешательствам в стремлении к идеальным формам. Врач может вставить силиконовый имплант туда, где должны быть выдающиеся мышцы, например, бицепсы или трицепсы. Кроме того, российские специалисты предлагают услуги по липосакции, когда жир самого пациента пересаживается с одних частей тела в другие.

Пожалуй, самые яркие примеры подобных манипуляций — король российской эстрады Филипп Киркоров, а также известный блогер Дава.

«Они делали пресс из жира. А вот имплантация мускулов — дело обычно глупое и бесполезное. Такие мышцы не будут выглядеть натурально. Единственное, где это уместно, — икры ног», — объясняет пластический хирург Ярослав Суходолов.

Правда, последнее, о чем говорит врач, все же пользуется популярностью в большей степени у девушек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как долго могут стоять импланты.