Смена парадигмы: почему россияне стали реже заключать брачные договоры

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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И как на это могла повлиять пандемия коронавируса?

С 2022 года в России стали реже заключать брачные контракты, однако общее число новых браков осталось большим. Об этом телеканалу «360» сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий допустил, что во время пандемии COVID-19 люди пересмотрели свои ценности, отношение к близким и зарубежной моде на такие соглашения. Он добавил, что при локдауне отмечался рекордный процент разводов, однако в противовес этому люди стали больше ценить свои семьи.

Из-за эпидемии коронавируса россияне изменили отношение ко многим вещам, в том числе к любви. Эксперт не исключает, что в скором времени и количество разводов в России пойдет на спад.

Практика брачного договора, пришедшая в Россию с Запада, подразумевает, что супруги подписывают документ, определяющий их имущественные и финансовые обязанности. Обычно брачные договоры заключались в парах с большим разрывом в размерах заработка мужа и жены.

По подсчетам специалистов, в 2021 году россияне заключили максимальное за 12 лет количество договоров — 150 тысяч, однако спустя всего год из более чем миллиона новобрачных пар контракт заключило всего 107 тысяч молодоженов. В 2023-м количество подписанных документов упало до 82 тысяч, а число браков, наоборот, выросло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие обязательства остаются на супругах, которые оставляют своего ребенка второму родителю.