Событие года: главные бои и фавориты UFC 294 в Абу-Даби

Фото, видео: RICHARD WAINWRIGHT / ТАСС; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; 5-tv.ru

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Столица ОАЭ примет 294-й турнир UFC, на котором выступит множество бойцов из России.

Уже 21 октября в Абу-Даби пройдет одно из главных событий года в мире единоборств. Столица ОАЭ примет UFC 294, на котором выступит множество бойцов из России.

Так, Ислам Махачев проведет защиту чемпионского пояса в легком весе в поединке с Александром Волкановски, а Хамзат Чимаев сразится с Камару Усманом. Главное о боях этого дня и всех фаворитах — в материале 5-tv.ru.

Бой Махачев — Волкановски

Волкановски возвращается на ринг для реванша против Махачева всего за десять дней до поединка, спасая тем самым турнир в Абу-Даби. В этот раз он должен сражаться на недружественной арене при гораздо меньшем времени на подготовку.

Ислам Махачев решил взять восьмимесячный перерыв после тяжелого поединка с Волкановски. После долгой подготовки к бою, которую Ислам провел под покравительством Хабиба Нурмагомедова, против Чарльза Оливейры австралиец вновь появился на пути дагестанца.

Будучи самбистом, россиянин отлично владеет ударной техникой, которая идеально подходит его стилю. Борьба Махачева у сетки — образец для других бойцов.

Его тейкдауны практически невозможно остановить, и он также очень хорошо защищается от них. Однако некоторые слабости Махачева были раскрыты именно Волкановски.

Несмотря на высокий уровень борьбы, у Махачева не самое сильное джиу-джитсу. Он дважды не засабмитил Волкановски из позиции бэк-маунта, упустил возможности для контроля из-за незначительных ошибок и позволил сопернику встать.

Александр Волкановски. Фото: www.globallookpress.com / Louis Grasse

Махачев также вызывает сомнения в плане выносливости. В пятом раунде против Волкановски он выглядел очень утомленным.

Многие фанаты считают Волкановски одним из самых универсальных бойцов в UFC в настоящее время — и они правы. В последние годы он превратился из соперника с хорошей ударной техникой в отличного ударника с превосходной борьбой.

Австралиец одержал весьма уверенные победы над Максом Холлоуэем и Яиром Родригесом. В поединке с Махачевым он продемонстрировал прекрасные навыки джиу-джитсу и защиты от тейкдаунов — кажется, что у Волкановски нет слабых мест.

Проблема в том, что он хорош в поединках, заканчивающихся решением. Только 38% его побед — технические нокауты.

Махачев также собирается контролировать Волкановски на земле, использовать все возможности и в стойке, и на земле. Только нокаут может принести австралийцу победу — вопрос, получится ли у него это.

Медиаменеджер, президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил 5-tv.ru, что, вопреки ожиданиям, Махачев должен вновь одержать верх над Волкановски. Причем сделает он это, убежден эксперт, еще более убедительно, чем в Австралии.

«Возможно, даже досрочно. Много было причин в прошлый раз, почему это не получилось сделать. Наверно, сегодня Ислам — фаворит с большим запасом. Он сделал вес, он предельно мотивирован, здесь тоже родные стены, большая ответственность, которая может и мешать, конечно. Предположу, что он выиграет досрочно в этот раз. Все раунды в этом бою будут очень сложными и равными. Просто есть ощущение, что победа достанется досрочно, хоть и нелегко», — говорит Гаджиев.

Бой Чимаев — Усман

В среднем весе сразятся бывший доминирующий чемпион Камару Усман против одной из хайп-сенсаций UFC Хамзата Чимаева. Победитель получит титульный бой против Шона Стрикленда.

Усман имеет за собой 15 побед подряд — ему не хватило всего одной, чтобы превзойти рекорд Андерсона Сильвы. Секрет его доминирования заключается в стиле боя, способном полностью контролировать противника.

Хамзат Чимаев. Фото: www.globallookpress.com / Mathias Bergeld

Он является спортсменом с борцовской базой, к которой со временем добавилась простая, но сильная силовая атака. Благодаря сочетанию борьбы, ударов и, самое главное, физической силы и выносливости, Усман долгое время выглядел непобедимым в ринге.

Однако затем он отошел от классического стиля и стал больше сосредотачиваться на ударах. Возможно, это произошло из-за проблем с коленями, которые боец получил во время тренировок.

Чимаев же взорвал UFC своим появлением, выиграв две битвы за десять дней, переходя между весовыми категориями и впечатляя всех в поединках против опытных ветеранов вроде Ли Цзинляна. Фанаты любят его за энтузиазм и агрессивность, превосходную физическую подготовку и навыки в борьбе.

Недостаток Чимаева в том, что он часто становится слишком агрессивен. В октагоне он постоянно наступает, ищет доминирование и контроль, но в результате становится открыт для контратак.

Камару Усман. Фото: Louis Grasse / ТАСС

Средний вес дает некоторое преимущество Чимаеву, который изначально готовился к бою в этой категории. Помимо веса, Усман также должен приспособиться к климатическим условиям и переходу через несколько часовых поясов.

Гаджиев считает, что если бы поединок был длиной в пять раундов, то Усмана можно было бы назвать фаворитом из-за большого опыта в них. У Чимаева такого опыта в настоящее время нет, говорит он.

«Но бой — трехраундовый, поэтому, наверное, Хамзат — фаворит. Во-первых, он проходил полноценный тренировочный лагерь к этому бою, а Усман вышел на коротком уведомлении. Во-вторых, практически родные стены — хотя иногда они и мешают тоже. Все-таки Ближний Восток для чеченца — это большая аудитория, его болельщики, более комфортная среда. Мотивации у Чимаева сегодня, объективно, тоже больше. Это растущий тренд, в то время как Усман, мне кажется, устал от боев. Поэтому предположу, что Чимаеву достанется победа, но очень нелегко», — прогнозирует эксперт.

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