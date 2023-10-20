Искусственно ломают судьбу: что такое черная полоса и почему она возникает в жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / A. G. Holesch; 5-tv.ru

С чем связана череда неудач и как ее скорее преодолеть?

Линия нашей судьбы — это не прямая дорога, а целая череда спадов и подъемов, которая может включать в себя черную полосу. О том, с чем связана серия неудач и как ее скорее преодолеть, 5-tv.ru рассказал экстрасенс, оккультист Андрей Харрис.

Черная полоса в жизни появляется в те моменты, когда линия судьбы падает вниз. Но иногда подобное явление может быть связано с ритуалами черной магии, когда человеку искусственно ломают судьбу и погружают его в трудности — из таких ситуаций есть два выхода.

«Чтобы преодолеть трудности на своем пути, нужно обратиться к профессионалу либо попробовать сделать обряд очищения самим», — заявил эксперт.

Избавиться от черной полосы самостоятельно можно с помощью специального ритуала. В полнолуние, либо на стадии убывающей Луны необходимо принять ванну с солью в старой одежде и произнести: «Весь негатив, все чужое и темное с себя снимаю, в этой воде оставляю, на этой вещи закрепляю, себя чистой водой умываю, от зла защищаю».

После этого вещи следует поместить в черный пакет и отнести в мусорное ведро на кладбище или перекрестке. Важно успеть в этот же день поставить в церкви свечу себе за здравие, а лучше в трех.

Обычно, по словам Харриса, череда неудач длится от одного до трех лет, но иногда непростой период может длиться годами. Тогда нужно разбираться в карме человека и миссии жизни.

«Стоит понимать, что даже самые сильные порчи не работают дольше трех лет. Если черная полоса длиться дольше, скорее всего, проблема с кармой, и лучше обратиться к профессионалу — экстрасенсу или нумерологу», — отметил специалист.

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