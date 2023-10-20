Lada и Haval: Минпромторг составил список авто для госслужащих

Lada, Haval и «Москвич» попали в список авто для госслужащих

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Его обещают расширять по мере выпуска новых моделей машин. Так на чем же будут ездить российские чиновники?

Российских чиновников пересадят на отечественные и китайские автомобили. Точный список машин для использования госслужащими составили в Минпромторге.

Так, ведомство в приоритетном порядке рекомендует закупать машины с высокой степенью локализации. В списке оказались:

Lada: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend;

УАЗ: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР;

Aurus: Senat, Komendant;

«Москвич»: 3, 3е, 6;

Evolute: I-PRO, I-JOY, I-SKY;

Haval: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.

Кроме того, российские власти обещают расширять данный перечень по мере выпуска новых моделей авто.

О том, что необходимо пересадить чиновников на отечественные машины, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом он говорил еще в августе на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности. При этом российский лидер отмечал, что Россия не будет полностью отказываться от импорта, но все же упор следует сделать на производстве своих товаров.

Позднее в Госдуме поддержали идею Путина. Отмечалось, что российские компании сегодня нуждаются в помощи от государства, поэтому, пересадив чиновников на отечественные машины, получится наладить выпуск различных марок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил проработать предложения сенаторов по развитию программы льготного автокредитования.