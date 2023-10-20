Марочко: число иностранных наемников в рядах ВСУ заметно уменьшается

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg

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Наемники, столкнувшиеся с суровой действительностью, спешно бегут от боевых бедствий.

Иностранные наемники бегут с территории Украины, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что эти данные были получены от агентов, а также при перехвате радиоэфиров.

«Можно сделать вывод о том, что на протяжении последнего времени наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности иностранных наемников в зоне боевых действий», — сообщил Марочко.

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Отставной военный отметил, что наемники покидают Украину при помощи иностранных частных компаний, которые вывозят «солдат удачи» с территории Незалежной.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российская армия не берет в плен иностранных наемников ВСУ.