«Наш вклад в общее дело»: рэпер Саграда о том, как родился трек «Камуфляжные времена»

Фото, видео: 5-tv.ru

Все ресурсы «взорвала» композиция, которую уже неофициально называют гимном СВО.

Ровно в полночь наступили «Камуфляжные времена». Это громкая премьера песни одного из самых характерных русских рэперов — Артема Саграды. Все ресурсы «взорвала» композиция, которую уже неофициально называют гимном СВО. Острая тема, бескомпромиссный текст, ювелирные рифмы. В них реальность отражается как в зеркале. Песня посвящена тем, кто там — на линии соприкосновения.

«Сам трек по большей части состоит из двух куплетов, и в одном куплете можно услышать имена уже павших. Тех, кто отдал свои жизни», — прокомментировал рэпер.

«Я смотрел интервью одного военкора и вот он вот там — буквально на днях — сказал такие вещи: знаете, пока мы здесь, вот каждый из нас, кто-то за нас там. И пока оно обстоит вот так, то каждая песня, каждый клип — это наш вклад в общее дело», — добавил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем посыл новой музыкальной композиции, которая может стать новым неофициальным гимном специальной военной операции (СВО).