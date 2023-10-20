Обойти всю страну пешком: что покажут посетителям выставки «Россия» на ВДНХ

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Осталось две недели до открытия выставки, на которой представят все достижения нашей страны, познакомят с традициями и обычаями регионов и покажут уникальные особенности каждого из них.

Возраждая традиции. Москва готовится к открытию международной выставки-форума «Россия». Мероприятие пройдет на ВДНХ и, по словам организаторов, объединит в себе прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Ожидается, что его посетят около 20 миллионов человек.

До открытия выставки еще две недели, но корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров уже увидел некоторые экспонаты и пообщался с участниками форума.

С высоты павильоны ВДНХ напоминают один огромный муравейник. Кругом строители, сотни тонн материалов и аппаратуры. Вот уже и Дербентская крепость из стенда Дагестана приобрела свои очертания.

«В несколько этапов это происходит. Поливается пластиком двухсоставным, потом бутафорится, красится. Много ручного труда», — говорит художник-бутафор Тимур Тарасов.

До старта выставки осталось две недели, но работы много. Это площадка, где соединятся история, культура и достижения всех 89 субъектов нашей страны. Под одной крышей соберут все, чем гордятся регионы: начиная от тульских пряников и заканчивая человекоподобным роботом, созданным в Перми.

А вот каждая новая птица Ил-76 рождается на этом заводе «Авиастар» в Ульяновске. Даже трудно представить, что кабину и часть фюзеляжа этой махины на выставке можно будет увидеть в натуральную величину.

«И вот уже на полях выставки появилась кабина легендарного Ил-76, который здесь собрали как конструктор. Этот самолет объединяет как советскую, так и российскую авиапромышленность. Серийно стал производиться в Узбекистане, после чего это дело продолжил Ульяновск», — сказал корреспондент Сергей Хайдаров.

Стенд Ульяновской области — один из самых сложных в исполнении. Внутри кабины оборудуют тренажер для полетов. Для реалистичности создатели даже установят оригинальные фары самолета.

«То есть именно такие лампы устанавливаются на Ил. Специально заказано. Увесистая. Тяжелая вещь, и светит дай боже», — показывает бригадир монтажников Всеволод Владимиров.

Одним из самых ярких арт-объектов выставки будет ракетоноситель „Ангара А5“. Сейчас идут последние приготовления. Готовятся дым, машины для того, чтобы устроить шоу. Ракетоноситель взлетит прямо в этом павильоне.

А вот настоящий тяжелый ракетоноситель «Ангара А5» успешно прошел испытания. Его родина — Омск. Ракету собирают здесь, на заводе Полет, откуда скоро отправят на космодром Восточный.

«До этого мы с ракетоносителя «Протон» выводили на орбитальные станции с космодрома Восточный. Теперь настало время, когда уже с космодрома Восточный будет уходить тяжелая ракета «Ангара», — отмечает гендиректор государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко.

Конечно, нашим регионам есть много, чем гордиться. Взять хотя бы природу Кабардино-Балкарии… Самая высокая точка России — гора Эльбрус. Где, кстати, тоже побывал флаг выставки.

Вот кадры восхождения на высоту более чем пяти тысяч шестисот метров, откуда альпинисты пригласили на выставку всю страну.

И даже эта высота оказалось не предельной. Так, флаг форума добрался и до невесомости на борту МКС.

Кроме достижений регионов страны, большое внимание на форуме уделяют образованию и воспитанию детей. Талантливая молодежь сама создавала талисмана предстоящей выставки. В финал попал пятилетний художник из Кемерово Миша.

Еще одна финалистка — это Мира из Крыма. Она изобразила то, за что любит свою Родину.

«Я люблю Крым с Россией. И мне нравится ее природа, красота», — отмечает Мира Кузнецова.

Выставка-форум «Россия» — это уникальный проект, который вернет ВДНХ изначальный смысл. К тому же таких масштабных выставок в стране еще не было. Она откроется 4 ноября и завершится только в апреле.